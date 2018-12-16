安全擔憂日益升溫 華為在歐洲面臨盟友「圍剿」

【彭博】-- 美國多個月來一直在推動多國政府阻止本國電信網絡出現華為的身影。現如今，這個戰略正在歐洲扎穩腳跟，而華為也正在歐洲市場逐漸失去盟友。

歐洲官員和企業起初對美國方面的警告行動遲緩，但本周他們紛紛公開與華為疏遠關係。他們的一個擔憂之處是中國可能利用華為的設備來從事間諜活動，但這一直遭到華為否認。儘管現在並沒有直接的禁令，但對於華為來說，在這個中國以外最大市場的前景變得黯淡。

「無論結果如何，華為的聲譽損失將是巨大的，」Mirabaud Securities Ltd. 的電信、媒體和技術領域分析師 Neil Campling 說。「看起來華為未來三年可能會丟失大量市場占有率。」

法國 Orange SA 周三表示不會在 5G 網絡使用華為設備，英國電信集團此前也承諾替換部分華為設備。德國電信周四表示正重新評估採購策略，可能將華為從其網絡供應商名單中刪除。周五，挪威政府表示 對於使用來自沒有安全政策合作國家 -- 影射中國 -- 的供應商的設備表示關切。

據了解法國總統馬克龍計畫的知情人士近期向彭博透露，法國正在推動監管力度明顯加強。其中一些知情人士稱，法國已經為其電信網絡的一些關鍵部分設置了保護，目前正考慮在「高警戒」清單中增加項目，此舉可能是悄無聲息地指向華為。

「這一周來歐洲最大市場 -- 英國、德國和法國 -- 不停傳出負面公告和跡象，」電信顧問公司 Northstream 的執行長 Bengt Nordstrom 表示。他說，歐洲大陸各大運營商如今將對採購華為設備變得「格外謹慎」。

對於華為來說，麻煩不單單只在歐洲市場，日本、澳大利亞、紐西蘭和美國也對其設備發布禁令，而且此前該公司首席財務官孟晚舟被扣押。美國指控孟晚舟欺騙銀行掩蓋違反伊朗銷售制裁的行為，周三她被加拿大法庭批准保釋，等待美國可能進行的引渡。孟晚舟的律師稱她無罪。

對華為而言，在歐洲失去朋友可能意味著錯失數十億歐元的網絡訂單。光是德國電信 -- 華為的歐洲最大客戶之一 -- 就計畫 2021 年底前在德國投資約 200 億歐元用於部署 5G 和其他高速網際網路連接。歐洲、中東和非洲業務占華為收入的 27%。

5G 的發展令安全部門和政府官員擔心承載敏感數據的網絡將被置於被駭客攻擊的更大風險之中。

作為情報組織「五眼聯盟」(Five Eyes) 的成員，英國去年夏天對華為設備安全性公開提出質疑，是在發展 5G 過程中第一個這麼做的歐洲主要市場。英國情報機構軍情六處的負責人在 12 月 3 日表示，英國政府需要就是否允許華為作為 5G 供應商作出決定。

知情人士告訴彭博，法國國家信息系統安全局 (Anssi) 要求對潛在設備商的技術進行全面評估。他們稱，與諾基亞、思科和易利信不同，華為未提交其設備供審核以便獲得重要部件的許可，這實際上相當於取消了其資格。

在德國，官員們已對華為參與 5G 發展變得不安，並且一直在評估這個問題。

長期以來，間諜擔憂一直圍繞著這家民營企業。華為一直堅稱自己是獨立的，自己的設備沒有政府插手。該公司表示，有信心能夠繼續向非常重要的歐洲客戶提供服務。

華為西歐業務總裁 Vincent Pang 在一份公告中表示，公司認識到對引入新 5G 網絡所伴隨的安全擔憂，這也是其關心的問題，公司認為全球協力合作確保網絡儘可能安全才是問題的答案。

對於歐洲來說，要想放棄華為也並非易事。多數運營商已經訂購了其設備，因為其技術通常被認為優於 競爭對手。Nordstrom 表示，雖然有一些分析師認為棄用華為將尤其對北歐供應商有利，但如果最大的市場參與者被踢出局，恐怕會出現供應鏈中斷的風險。

「有一個利害攸關的更大問題：如果我們在電信行業去全球化，那麼將沒有贏家，」Nordstrom 說。「我們正進入一個充滿不確定性的時代。」