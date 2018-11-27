WTO警告：全球貿易放緩態勢將在第四季加劇

世貿組織（WTO）對第四季和 2019 年全球貿易發展態度悲觀。

WTO 總幹事阿澤維多（ Roberto Azevêdo）上個月在里約熱內盧表示，國際貿易摩擦遠未結束。阿澤維多表示：

「老實說，我不認為貿易摩擦結束了。雙方還有很多彈藥（還沒打出來），貿易摩擦可能蔓延到其它領域，不僅僅是關稅…… 和貿易。」

WTO 的前瞻性指標給出了類似的結論。

上周四，WTO 的世界貿易展望指標（ forward-looking indicator ）顯示，世界貿易第四季繼續放緩，這是連續第二個季度出現這種情況。這一指標獲得業內普遍認可。

WTO 這項指標追蹤的所有 7 個貿易驅動因素全部下跌，整體數據為 98.6，創 2016 年 10 月以來新低，前值 100.3。這一數據低於 100，即意味著貿易增長低於趨勢水平。

這項指數下跌的最大原因是因為出口訂單下降，跌至 96.6，創歐債危機 2012 年深度惡化以來新低。世界貿易量第三季已經大幅度放緩，9 月下降 1.2%，創 2017 年 4 月以來最大降幅。

這一指標的其他項目：

汽車生產與銷售 96.9，電子元件 93.9，農業原材料 97.2，三項都低於趨勢水平。

國際空運 100 和集裝箱港口吞吐量 101.2，均下降但依然在趨勢水平以上。

WTO 預計，2018 年全球貿易增長 3.9%，2017 年前值 3.7%，2019 年預期 3.9%。