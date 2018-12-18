雅茗法說報喜 有信心明年營收獲利將較今年「好非常多」

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (18) 日召開法說會，總裁盧小慧表示，2018 年定位為先蹲後跳年，隨著淘汰不良店點和人事精簡，明年起效益將明顯發酵，每個月可先節省約 500 萬元，營益率拉升可期，並強調，展店速度將大幅加快，「有信心明年的營收和獲利會比今年好非常多」，預估營收將有 2 位數的成長。

雅茗今年放慢展店腳步，盧小慧說明，2018 是先蹲後跳的一年，進行組織的優化和調整，尋找人才和升級內部系統，並增加與加盟者即時溝通的系統、強化外賣等，為 2019 年的業績成長奠基良好基礎。

盧小慧也解釋，外賣是中國的消費趨勢，是「沒得選擇一定要做的事情」，已占銷售比重達 20%，正與餓了麼和美團外賣等外送外賣平台加強合作，目標為門市上線率達 90%，未來，外送市場將是營收成長另一實質助力。

為了持續拓展中國和海外市場，雅茗過去一年在中國建立了華中倉和華北倉，位於西南的倉庫也整合完成，盧小慧直言，快樂檸檬品牌真的老了，因此，過去 8 個月都在忙著研究品牌再造，已有成效，接下來將導入新菜單和新型態門店，預計至明年底新型態門店占比可達 30%。

整體而言，明年雅茗將再次聚焦在主力品牌快樂檸檬的展店計畫，除了中國，也積極在北美和日本布局，採取的方式是與適合的合作夥伴開合資公司來拓展各地的據點。

雅茗董事長吳伯超進一步說明，和日本京王的合作順利，對方已承諾要全力發展快樂檸檬。

吳伯超強調，未來珍珠奶茶是一個非常好的行業，因為茶已經走向全世界了，雅茗的使命就是將茶飲推向世界各地。

截至 11 月底，快樂檸檬全球總店數達 898 家，占總品牌店數 94%；喝嘛 20 家；茶閣里的貓眼石 8 家；仙踪林 26 家；游香食樂 4 家；alma 1 家，以及彩茶房 3 家，

雅茗預計 12 月再開出 48 家店，而明年總店數還要再成長 20%，盧小慧強調，展店速度會非常快，與今年完全不同」。