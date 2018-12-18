貴金屬盤後─Fed決議前 美元回軟 黃金收高10.40美元

黃金價格週一上漲，美元指數與股市下跌，債券殖利率下降，支撑了黃金走高。

聯準會 (Fed) 本週將舉行政策會議，中美貿易發展仍具有不確定性，仍為投資人所注意。

2 月黃金上漲 10.40 美元，或 0.8%，收於每盎司 1251.80 美元，創 12 月 7 日以來最高收盤水準。

分析師說，美元指數與股市下跌，債券殖利率下降，黃金因而上漲。

週一，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.4% 至 97.054。黃金對美元走勢非常敏感。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

黃金期貨收盤時，美國股市大幅下跌。股市疲弱有助支撑黃金，但 12 月以來，黃金的避險買盤偏低。

Doubleline 資本公司創辦人 Gundlach 接受 CNBC 訪問時說，預期在新的一年裡，美元將受到壓力，美國股市將進入空頭市場。該談話亦有助支撑黃金上揚。

市場原預期 2019 年，Fed 將升息三次到四次，但因 Fed 官員發表鴿派談話，預期的升息次數將會減少。

美元近來對日元與英鎊走強，美國與英日的利率差距，支撑了美元走高。

分析師說，若要風險氣氛改善，中美兩國需要能夠解決貿易歧見。

其他金屬交易方面，3 月白銀上漲 0.8% 至每盎司 14.759 美元，本週白銀下跌約 0.4%。

3 月鈀金上漲 0.9% 至每盎司 1182 美元，預期汽車業的鈀金需求上升，為利多。

1 月白金上漲 1.4% 至每盎司 795.90 美元。3 月銅下跌 0.3% 至每磅 2.755 美元。i