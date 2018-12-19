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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱      日期     地                    點
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*2752  豆府          20181218 台北市中山區民權東路二段四十二號四樓
*6692  進能服        20181218 台北市內湖區新湖二路257號5樓
*1466  聚隆          20181219 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號
*2419  仲琦          20181219 新竹市科學園區力行一路1-8號
*6423  億而得        20181220 新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)
*2738  曼哈頓-KY     20181221 台北市南京東路二段111號六樓
*3058  立德          20181227 新北市新店區寶橋路235巷138號7樓
*6464  台數科        20181227 台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
*6516  勤崴          20181227 台北市中正區羅斯福路二段100號4樓
*6681  宏星技術      20181227 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心遠來A廳)
*8027  鈦昇          20181227 高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)
*4912  聯德控股-KY   20181228 新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)
*6612  奈米醫材      20181228 新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓(本公司)
 8491  真好玩        20190103 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
*3168  眾福科        20190108 東方科學園區C棟(新北市汐止區新台五路一段96號2樓)
*6225  天瀚          20190109 新竹科學工業園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)
*8497  聯廣          20190109 台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)
*6495  納諾*-KY      20190117 臺北市內湖區基湖路10巷57號4樓之1(新光西湖大樓402室)
*3685  元創精密      20190119 臺中市西屯區朝富路213號R樓(時代廣場CBD大樓)
*6240  松崗          20190122 台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)
*4575  銓寶          20190125 台中市烏日區中山路三段688-1號(本公司1380會議室)
*4580  捷流閥業      20190125 新北市土城區中山路二號五樓
*5480  統盟          20190125 桃園市平鎮區工業五路8號(源友咖啡廳一樓會議室)
*8213  志超          20190125 桃園市平鎮區南豐路261號2樓(平鎮工業區服務中心會議室)
*6230  超眾          20190129 新北市三重區興德路123-1號R樓
*2444  兆勁          20190130 苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司竹南分公司一樓會議室)
*8084  巨虹          20190130 苗栗縣泰安鄉錦水村8鄰橫龍山5號二樓大會議室
*1310  台苯          20190131 高雄市林園區工業一路7號(本公司高雄廠)
*2022  聚亨          20190131 高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司一廠會議室)
*1907  永豐餘        20190201 台北市杭州南路一段24號集思交通部會議中心3樓國際會議廳
*6467  泰合藥        20190219 台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)
*1795  美時          20190220 南投市南崗三路21號(南崗會堂)
*6653  嘉貿          20190227 桃園市觀音區工業二路16號
 1711  永光          20190530 臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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