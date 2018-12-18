仁新攜手台大投入眼疾研究 新藥取得孤兒藥認證

仁新醫藥 (6696-TW) 今 (18) 日宣布與台大醫院攜手合作，投入老年乾性黃斑部病變（Dry-AMD）及罕見遺傳性疾病斯特格病變（Stargardt Disease）的研究，主要希望加速仁新 LBS-008 的新藥研發，針對眼疾病患對症下藥。目前 LBS-008 接連取得美歐的孤兒藥資格及罕見兒科疾病認定。

仁新此次以 RBP4 平台技術，結合臺大醫院的基因檢測平台及基因資料庫，針對患者體內的 RBP4 濃度與治病關聯性做分析整合。LBS-008 以抑制體內 RBP4 濃度產生效用，由 Fenretinide 的二期臨床試驗也證實這個結果；但因 Fenretinide 原為癌症用藥，非 RBP4 標靶藥物（RAR），而未能達到統計上的顯著療效。若此次合作能夠成功，期望未來 RBP4 標靶新藥 LBS-008 能落實眼疾醫療，幫助需要的患者。

乾性黃斑部病變目前好發於年長族群，雖然眼部檢查技術相當精細，但至今市面上仍無有效治療乾性黃斑部病變的藥物問世，眼疾也有可能導致斯特格病變，使病情惡化更快，常在青壯年時期就造成嚴重的視力受損，這一次仁新的口服藥 LBS-008 也有相當大的機會搶攻市場，為病患帶來新的選擇。

目前 LBS-008 已進入臨床一期試驗階段，一旦試驗結果順利，新藥開發及上市的速度將會加快。除以眼疾為適應症的 LBS-008 以外，未來仁新將深耕新藥的開發，在眼部疾病有更多著墨。