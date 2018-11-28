SHARP宣布：8K訊號源成功經由「5G」傳輸

SHARP (JP-6753) 週三 (28 日) 發表新聞稿表示，與 NTT DoCoMo 及東武鐵道共同合作，採 5G 方式的 8K 超高畫質即時影像傳輸「實驗成功」。

該項實驗在 11 月 12 日與 11 月 16 日兩天，在日本栃木縣日光市東武鬼怒川線上行走的東武鐵道「SL 大樹」號蒸汽火車上舉行。8K 攝影機所拍攝的「SL 大樹」號即時影像，透過設在軌道旁的基地台以 5G 無線方式傳輸出去，並成功在行走中的「SL 大樹」號上的 8K 電視機接收到畫面。

在 3 個 28GHz 頻段基地台，與 1 個 4.5GHz 頻段基地台的實驗都獲得成功。另外，火車在移動中進行 28GHz 頻段基地台的切換過程時，影像也都沒有中斷。

圖片來源：SHARP 新聞稿

這次的實驗證實，8K 的龐大資料量 (FHD 的 16 倍)，利用 5G 來進行傳輸是可行的。在觀光產業方面的服務應用值得期待。

SHARP 在實驗中提供 8K 攝影機、8K 電視機和 8K 訊號壓縮技術。NTT DoCoMo 提供 5G 基地台等設備。

SHARP 在 2017 年 10 月領先推出 8K 電視機，計畫 2019 年春天在歐洲推出 80 吋 8K 電視機。預估到了 2020 年，包含 8K 攝影機等 8K 相關商品的銷售額將達到 3 千億日圓規模。除了電視產業，也計畫將 8K 技術應用到其他方面。

日本在 2018 年 12 月 1 日，即將展開 4K 和 8K 的實驗放送。目標放在 2020 東京奧運前，讓 4K、8K 電視在日本國內普及。