2018縣市幸福指數調查 新竹市三度蟬聯冠軍

經濟日報與台灣人壽主辦的「2018 縣市幸福指數大調查」今 (18) 日公布結果，新竹市以 78.6 分的幸福指數，連續三連霸、並創史上最高分，台東縣較去年進步十名，躍居第三名，奪下最佳進步獎。從六都表現來看，以台北市表現最好，幸福指數達 58.9 分，但排名較去年下滑兩名，在縣市幸福指數排名中位居第六。

經濟日報調查顯示，民眾的幸福感影響投票意向，以本屆幸福指數調查完成三連霸的新竹市為例，其幸福指數較去年調查時更高，且再創調查以來最新紀錄，也反映在此次九合一選舉投票結果上，新竹市長林智堅不但連任成功，得票數還比 4 年前初次參選新竹市長時更高。

今年幸福指數另一特色，是縣市幸福指數變化速度加快。如今年位居第二名的台東縣，排名向前大增十名；排名第三的新竹縣，也較去年進步三名。不過，也有部分縣市排名明顯退步，而排名最後的則是嘉義縣。

從調查中也可看到，今年執政黨在九合一選舉讓出執政寶座的台中市與高雄市，幸福指數均大幅下滑，為排名下滑最多的六都城市，分別較去年下滑六名與四名，位居第 13 名與第 17 名，市民主觀幸福感下跌，與此次執政黨在九合一選舉中，在兩市敗北的結果不謀而合。

從六都情況來看，台北市在六都中表現最佳、名列第六，主要是客觀幸福力領先大多數縣市；桃園市則緊追在後、排名第九；新北市第 11 名，與去年持平；台南市第 12 名，較去年進步兩名。

此外，經濟日報也以民調方式，了解民眾對於「地方政府施政滿意度」，連江縣以高達 79.3% 的好成績，奪下第一，台東縣則排名第二。六都中，以桃園市表現最好、滿意度達 72.7%。

今年為經濟日報連續第 7 年主辦縣市幸福指數調查，今年主觀幸福感調查在 10/3 至 11/17 期間進行，電訪逾 20 歲的民眾，在全國 22 縣市完成 22496 位有效樣本。