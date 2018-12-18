上銀i4.0BS智慧滾珠螺桿獲國際創新獎

上銀 (2049) 於亞洲企業商會辦理 2018 國際創新峰會暨頒獎典禮上，以 i4.0BS 智慧滾珠螺桿獲產品類 2018 國際創新獎。上銀指出，本屆共來自 30 個國家，24 種產業，超過 160 家公司角逐這項榮譽。HIWIN i4.0BS 智慧滾珠螺桿，首創具工業 4.0 連結智慧滾珠螺桿，複合化的感測設計能有效監測滾珠螺桿效能，操作者能藉由智慧模組可得知滾珠螺桿壽命狀態、螺桿熱變形、螺桿振動量、潤滑狀態，以維持加工過程中的品質與效率，管理者可由 APP 遠端即時掌握各機台狀況，以規劃生產排程與維修計畫。



上銀指出，HIWIN i4.0BS 智慧滾珠螺桿的設計理念，主要是來自於主動傾聽客戶的聲音、了解產業的隱性需求，協助機械操作者及管理者能即時監測滾珠螺桿的健康狀況，作計畫性的機台維護，進而降低機台緊急停機所造成的眾多損失。



上銀開始投入 i4.0BS 智慧滾珠螺桿研發，希望可以為客戶提供創新服務與附加價值，如今獲獎，代表上銀科技 i4.0BS 智慧滾珠螺桿，整合了 HIWIN 的研發能量，以產品研發、製造、服務、行銷與企劃等構面的創新，並符合工業 4.0 的精神，透過複合感測器傳遞資料以及運算模組的解析衍生出附加功能，彷彿賦予滾珠螺桿新的生命。