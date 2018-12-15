比特幣再創15個月新低！分析師：摜破3000美元只是時間問題

比特幣跌勢連續幾週，週五比特幣價格再創 15 個月新低，比特幣來到 3160.10 美元，這是自 2017 年 9 月 15 日以來的最低水平，接近 3000 美元重要心理關口。

Daily FX 的分析師 Nick Cawley 表示：「隨著每週的連續虧損，比特幣摜破 3000 美元只是時間問題。短期內比特幣價格支撐位落在 2017 年 9 月 15 日的 2970 美元 (3000 美元心理關口以下)，從長期來看下一個價格支撐位於 7 月 18 日的低位 1760 美元。」

比特幣僅在一個月內損失超過 47% 的價值。密碼和區塊鏈投資公司 Blockforce Capital 的首席執行官 Eric Ervin 表示：「這種拋售對市場來說是健康的，這真的只是讓我們回到了 2016 年 3 月或 6 月的位置，大約 18 個月前。」

根據 CrackedMarket 的 Jani Ziedins 的說法，買家猶豫不決意味著比特幣走高機會遲緩。

他解釋說：「比特幣繼續在 3ooo 美元附近範圍內混亂。我們維持這些水平的時間越長，價格被超賣和準備流行的可能性就越小。大眾多半將加密貨幣視為一種時尚，沒有新的資金湧入。缺乏需求將繼續成為一大承擔。」

根據 CoinMarketCap 的數據，加密貨幣下滑使所有加密貨幣的總市價值接近 1000 億美元，創 2017 年 7 月 31 日以來所有加密貨幣的總市值最低水平。

Altcoins (比特幣以外的加密貨幣) 週五全部走低，比特幣現金創下歷史新低。

以太幣 (Ether) 下跌 2.8% 至 82.84 美元；萊特幣下滑 1.5% 至 22.48 美元，XRP 下跌 4.1% 至 0.28 美元；比特幣現金再創歷史新低，交易價格為 78.90 美元，下跌 10.8%。

比特幣期貨週五收跌。 芝加哥期權交易所 (Cboe) 全球市場 12 月契約收跌 2.8％至 3150 美元，CME Group 11 月契約收低 2.2％至 3145 美元。