撼訊(6150)、泰鼎(4927)、元太(8069)、環球晶(6488)、全球傳動(4540)

撼訊 (6150)：AMD 公布新製程 7 奈米繪圖晶片產品預計明年初正式發表，並獲得亞馬遜訂單，明年顯示卡出貨量可望增溫。股價創下波段新低 40.2 元後隨即出現反彈，今日股價跳空開高，站上 50 元大關，惟遭逢前波段跳空缺口反壓而拉回。

泰鼎 - KY(4927)：車用領域新單挹注營運，第三季營收達 32.43 億元，EPS 為 2.21 元，皆創下歷史新高，今天股價創下 10 月以來新高 35.05 元後出現賣壓，下檔以大量區間 29 至 32 元為支撐。



元太 (8069)：攜手振曜 (6143)、繁體中文電子書平台 Readmoo 推動「e 啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館計畫，將數位科技結合教育。股價跳空開高直攻漲停板，下檔以 5 日均線為支撐，上檔落在 60 日線，未來有機會挑戰 30 元關卡。



環球晶 (6488)：國際半導體產業協會公布第三季出貨面積創下季度新高，第四季可望更勝第三季，環球晶明年營運持樂觀態度。今日股價突破 300 元大關，遭逢季線反壓而拉回，下檔以大量區間 275 至 285 元為支撐。



全球傳動 (4540)：參加台灣國際工具機展爭取訂單，其產品滾珠螺桿訂單能見度已經看到 2019 年 3、4 月，線性滑軌訂單也看到明年農曆年前。股價創下波段新低 48.1 元後開始反彈，今日開盤股價直攻漲停板，將挑戰 70 元大關。