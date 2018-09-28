撼訊攻智慧醫療 旗下撼衛生醫與百歐、Insilico Medicine開發新藍海

撼訊 (6150) 攻智慧醫療，子公司撼衛生醫計畫結合精準醫療公司百歐生醫集團單分子晶片藥物專利分析平台，進行 aFC 腸道照護基因篩檢，建構亞洲人腸道菌大數據資料中心，並與 Insilico Medicine 攜手開發 AI 引擎，進行腸道菌群分析、監控腸道健康，希望成為提供基因檢測、數據儲存、AI 演算分析的一站式服務中心。據了解，Insilico Medicine 曾被 CB Insights 譽為 2018 全球 AI 百強公司，今年 3 月在台成立子公司「台灣英科智能」，為旗下第一座亞洲 AI 研發基地，以就近掌握亞洲生醫商機。



此外，該公司也獨家贊助財團法人生物技術開發中心數位健康加速器計畫，全力培育台灣生技新創企業，歷經六個月的訓練與競爭，週五 (28 日) 決賽於台北舉辦的全球創業盛會 GEC + 舞台登場。撼衛生醫與美國指標新創加速器 MassChallenge 共同遴選台灣最具潛力的數位健康新創企業，並頒發總獎金新台幣 200 萬元，打造次世代數位健康產業生態圈。



撼訊指出，全球年度最大創業盛會 GEC + 週四 (27 日) 起於台北國際會議中心展開，超過 170 國、數百位創業生態系企業領袖、專家學者共同聚焦 AI(人工智慧)+IoT(物聯網)應用，針對數位健康照護與智慧醫療解決方案、智慧物聯、區塊鏈等主題，進行國際交流探討。

