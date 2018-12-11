32G光收發模組開始拉貨 眾達-KY 11月營收大回升

眾達 - KY(4977) 公布 11 月合併營收為 1.82 億元，較上月大增 58.54%，較去年同期亦小增 1.16%，為近五個月營收首度轉為正成長，也優於市場預期，主要係 32G 光收發模組 11 月恢復正常生產，客戶拉貨時間較內部預期早。法人預估，12 月業績持穩，明年首季出貨量更有機會進一步放大，超越今年初高峰。董事長陳靖仁日前表示，32G 單通道光收發模組的變更設計，從年初到現在共花了十個月時間，現在九成以上問題都解決了，配合缺工問題解決產能無虞，12 月出貨量就會顯著提升，下一季更有機會超越先前高峰。



不過，剛公布的 11 月合併營收為 1.82 億元，較上月大增 58.54%，較去年同期亦小增 1.16%，就是 32G 單通道光收發模組的帶動，主要係眾達 11 月恢復正常生產，原本預期客戶可能 12 月拉貨量才會放大，沒想到客戶在 11 月就大量提貨。，此產品是企業存儲區域 (SAN) 應用，僅兩個供應鏈出屬於寡占市場，未來營運表現可望維持成長，明年市場展望仍樂觀。



眾達對明年年營運表現持樂觀審慎態度，在 32G 單通道光收發模組主力產品正常出貨下，公司成長回到正常軌道。此外，公司亦持續投入開發下一世代資料中心超高速光收發模組與 5G 基地台用光收發模組等。

