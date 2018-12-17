〈每日外資外匯觀點〉聯準會暫停升息預期升高 高盛：美元跌勢將提前到來 

美元指數上週再度上漲，來到近一年半高點，本週市場關注美國聯準會利率決議外，日本、英國央行利率決議同時成為焦點，此外，還須留意第三季 GDP 數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

周四聯準會利率決議預期將升息 25 個基點，將成為本周影響市場走勢的重頭戲，同時在市場普遍不看好 2019 年升息前景下，聯準會的前瞻指引勢將牽動市場走勢。

西太平洋銀行 (Westpac) 外匯策略主管 Richard Franulovich 認為，聯準會主席鮑威爾可能會利率在接近中性水平時強調對數據的考量，預期 2019 年升息次數，可能從 3 次調降至 2 次。

針對本次聯準會利率決議，丹斯克銀行預期，本周聯準會將會如期升息，但會移除更多的前瞻指引；美銀美林也認為如期升息外，聯準會的聲明基調應該會較為鴿派。

美銀美林並推估點陣圖上將下調升息次數，明年僅升息兩次，後年則將升息一次，最終利率將落在 3.00%-3.25%。

高盛：美元跌勢提前到來

高盛預期聯準會明年 3 月升息的機率已經降到 50% 以下，隨著市場預期聯準會暫停升息的可能性提高，高盛表示，市場對升息預期下降，可能意味著美元走勢可能下跌，而且跌勢會提前到來。

高盛並依然認為聯準會非常有可能在 12 月升息，機率將高達 90%，不過，財經電視台 CNBC 名主持人 Jim Cramer 則逆向思考，認為聯準會若跌破市場眼鏡，未依原定升息步伐前進，而在 12 月利率決議中暫緩升息，勢必會在華爾街引發大幅震盪，市場將會充滿猜想，「一定有什麼地方出錯，可能事情比他們想像的更糟」。