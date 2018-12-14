〈每日外資外匯觀點〉歐央行鴿派言論壓抑歐元漲勢、美銀美林看跌日圓至115

歐洲央行周四宣布利率按兵不動，並確認 12 月底結束購債計畫，但央行行長德拉吉的鴿派言論，則讓歐元短線急跌，美元再度走強；周五市場關注有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐洲央行行長德拉吉表示歐洲風險平衡狀況轉向下行，法國農業信貸銀行策略師 Manuel Oliveri 指出，這顯示了央行對利率前景的鴿派傾向；加上歐洲央行調降經濟和通膨預期，歐元兌美元周四一度跌至 1.1328。

Oliveri 認為，歐洲央行的鴿派傾向，將會使利率更長時間處於低檔；且新的經濟數據若不能顯示疲軟只是短暫現象，那麼市場可能會保持謹慎。

桑坦德銀行 (Banco Santander)10 國集團貨幣策略負責人 Stuart Bennett 表示，歐洲央行強調風險，聽起來似乎無意讓歐元上漲，但美國聯準會若在 12 月利率決策會議或 2019 年初對升息採取謹慎態度，歐洲央行可能很難抑制歐元兌美元上漲。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀美林發布報告指出，預期聯準會下周如期升息，但發表的聲明基調可能會較為鴿派。

美銀美林首席日本外匯股票策略師 Shusuke Yamada 表示，由於日本央行的前瞻指引暗示寬鬆政策將持續很長時間，今年日圓兌一美元可能跌到 115。