確保社群真實性 Instagram將刪虛假按讚及追蹤帳號

隨著推特 (TWTR-US) 今天宣布針對 iOS 用戶進行更新以改善用戶體驗，Instagram 也表示將進行變更，將開始刪除來自第三方應用程式假帳號的按讚、追蹤和評論。

Instagram 在一份新聞稿中表示，有些帳戶會使用第三方應用程式「人為的增加自己的人氣」。這些應用程式通過付費服務來提供按讚數及追蹤數的增加。由於這種方式與公司為用戶提供真實和真誠體驗的理念相互違背，Instagram 將開始刪除這些不真實的帳戶。

「從今天開始，我們將開始刪除使用第三方應用程式來得到假按讚、追蹤和評論的帳號。我們已經構建了機器學習工具來幫助識別這些帳戶。此類行為對社群有不良影響，並且違反我們的社群準則和使用條款。」Instagram 在宣告中說道。

Instagram 表示，公司將會採取行動來維持社群上的真實性，並在偵測到此類帳號時向帳戶發送通知，提醒這些用戶該公司已刪除該帳戶提供給他人的假按讚、關注和評論，並會要求該用戶更新密碼以進一步保障用戶安全。同時，Instagram 也表示將進一步為軟體進行更新，並致力於減少此類虛假的活動。

很早之前 Instagram 就已經開始自動檢測並刪除虛假帳戶來保障社群體驗。不過針對第三方應用程式的偵測是近期開才開始。Instagram 表示:「今天的更新是讓 Instagram 成為一個充滿活力社群的另一個步驟，人們將以更真實的方式連結和分享。我們將在未來幾週內提供更多更新，我們將採取更多措施來解決 Instagram 上的非真實活動。」