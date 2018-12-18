〈區塊鏈大應用〉Overstock子公司tZERO為鈷礦銷售推出智慧合約代幣

據外電報導，Overstock(OSTK-US) 的子公司 tZERO 已與私募股權公司 GSR Capital 簽訂合約，為鈷的銷售開發智慧合約代幣。

tZERO 和總部位於香港的 GRS Capital 建立合作夥伴關係，將專注於在亞洲地區開發一個生態系統，將商品購買合約代幣化，進而改善稀有金屬的整體供應鏈流程。此外，在遵守相關監管要求的情況下，雙方正致力於推出該代幣平台。

雙方即將推出的代幣將用於鈷的銷售，預計將於 2019 年推出。首先推出的鈷產品將包括可用於電動車電池的鈷，原料最高可達 2 億美元出售。

Overstock 執行長兼 tZERO 執行董事 Patrick Byrne 表示:「這些交易的智慧合約自動化將顯著降低總體成本，同時有效提高稀土金屬採購的透明度。」

然而，為了完成該項目，該公司不得不推遲先前宣布的股權投資至 2019 年 2 月底。今年 8 月份，Overstock 和 tZERO 與 GRS Capital 曾簽署了條款清單，GRS Capital 將投資高達 3.7455 億美元，以換取 tZERO 的普通股和 Overstock 的普通股。

除此之外，據外媒消息指出，GSR Capital 也將從 Overstock 購買 3000 萬美元的 tZERO 代幣。

在過去的幾年裡，鈷貿易一直是一個備受爭議的話題，因為鈷礦為電動車生產等創新產業提供了動力。在全世界供應量中，有一半以上來自剛果民主共和國，在當地因童工問題而使鈷礦惡名昭彰。中國一直非常積極地投入了大量資金購買鈷礦生產商，也因此而遭受罵名。

如今，有些人認為區塊鏈可以解決這個問題。4 月份，英國顧問公司 RCS Global 就曾發起了一個基於區塊鏈的前測計畫，以檢測礦場可能發生的非法活動並將其登記在區塊鏈上。