外媒：傳私募股權Carlyle將併購飛機維修服務商

外媒報導，私募股權公司凱雷 Carlyle (CG-US) 即將從另一間私募股權 Veritas Capital 手中收購的航空服務公司 StandardAero，交易金額超過 50 億美元，其中包括債務，而該交易最早可能在本周宣布。

據了解，Veritas 於 3 年前曾以 21 億美元 (包括債務) 從杜拜航空航天企業 (DAE) 收購了 StandardAero。這也將是凱雷對該公司的第二次擁有權，因曾於 2004 年首次收購了 StandardAero。

凱雷股價趨勢圖 / 圖：谷歌

2007 年，DAE 同時從凱雷手中購買了 StandardAero 和 Landmark Aviation，同樣也是一家飛機維修服務公司，當時交易價值 18 億美元，包括債務。一年後，DAE 將 Landmark Aviation 出售給私募股權公司 GTCR LLC 和 Platform Partners。

路透社報導，凱雷與 Veritas 最後的談判有可能以失敗告終。華爾街日報報道，StandardAero 這間飛機修理商的最終競標價格將於昨晚截止，而凱雷則超過了競爭對手黑石 Blackstone (BX-US)。

總部位於美國亞利桑那州 Scottsdale 的 StandardAero 是波音 (BA-US)、空中巴士 (EADSY-US)、以及軍用飛機、發動機、公務機、和直升機的最大維修運營商之一。

波音預計，全球商務飛機數量將於 20 年內翻倍至 48000 架，使飛機維修營運商近期備受矚目。

StandardAero 的交易將是凱雷今年第 2 次主要的槓桿收購 LBO。它在 10 月以 101 億歐元 (約 115 億美元) 收購了阿克蘇諾貝爾 Akzo Nobel (AKZO-AS) 的化學品業務。