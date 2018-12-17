王品收兩品牌 今股價走弱 石二鍋徵才300人加速展店

王品 (2727) 為調整營運體質，對旗下品牌「汰弱留強」進行動態檢討，上週宣布旗下兩品牌「ita 義塔」、「舒果」將於明年農曆年前退場，其中，「舒果」將轉型為「Su/food」歐陸輕食品牌，而強勢品牌則將持續展店。王品表示，結束兩品牌雖對短期營收有小幅影響，但長期而言則有助於改善獲利體質，但品牌熄燈消息仍影響王品今日股價，以 87.0 元作收，跌幅 2.03%。王品提到，集團品牌「汰弱留強」方向不變，雖結束兩品牌，但包含石二鍋、12MINI、青花驕、沐越等，展店腳步依舊。而看好選後經濟復甦備受期待，縣市首長就職在即，王品也決定加快展店腳步，宣佈大舉徵才，旗下平價火鍋品牌石二鍋、12MINI，配合展店需求打出儲備主管計畫，人才需求超過 300 人。



王品指出，因應 2019 年的展店需求，加上年後轉職潮將近，石二鍋、12MINI 釋出儲備店經理、儲備區長職缺，其中，儲備區長全年度需求多達 195 人，最快於 2019 年 1 月即可報到。2019 年 3 月起也會陸續啟動大專校園徵才以及巡迴面談。



王品在兩岸擁有 25 個品牌、超過 430 家門店，並表示，將持續透過多品牌發展策略，培養人才創新能力及給予多品牌歷練機會，期盼改善台灣餐飲產業人才發展瓶頸，同時以提高工作條件，希望讓更多的優秀人才根留台灣。