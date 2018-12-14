〈王品又有品牌收攤〉兩品牌ita、舒果將結束營業 禮券可折抵使用或退現金

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (14) 日宣布，旗下品牌「ita 義塔」將結束營業，而「舒果新米蘭疏食」則是要轉型成「Su/food 歐陸輕食」重新出發，預計年底前將一次性認列閉店損失，預估低於 2000 萬元，約影響每股純益 (EPS)0.2 元，王品也強調，消費者若持有此兩品牌的禮券，可到王品旗下所有餐廳以等值折抵現金，或是直接到任何一家集團分店退現。

王品強調，若消費者持有「舒果」和「ita 義塔」紙本禮券，可在集團其他品牌餐廳等價使用或辦理退費，電子禮券比照紙本使用，消費者權益不受任何影響。

據王品統計，目前流通在外的舒果禮券約 5000 餘萬元，ita 僅 100 餘萬元。

「ita 義塔料理餐廳」於 2014 年創立，現有 4 家門店包括微風松高、微風南京、新竹大魯閣和台中大魯閣，結束營運後，ita 同仁確定全數轉入其他品牌餐廳繼續服務，相關福利、年資和權益，均不受任何影響。

而「舒果新米蘭疏食」創立於 2010 年，現有 4 家門店，其中，台北復興北店日前以新型態《Su/food 歐陸輕食》開出後，受到消費者高度喜愛，因此，未來將改以全新型態繼續服務消費者，而目前的台北重慶南店、台中市政店、高雄博愛店將自 12 月中起，陸續結束營運，將視各據點狀況決定是否繼續保留改為 Su/food 或其他品牌店點。