受惠新機效應 宏達電11月營收回暖 激勵盤中股價上漲

宏達電 (2498) 受惠中階手機 U12 life 上市以及 VR 一體機 Focus 在美加、泛歐、亞洲與澳洲等地上市激勵，11 月合併營收 14.7 億元，月增 12.7%，連續第 2 個月營收成長；加上宏達電進軍 5G 市場已經談好美國及澳洲合作夥伴，激勵盤中股價上揚。宏達電於 11 月底宣布，將於 2019 上半年在全球推出首款 5G mobile smart hub，更率先聯盟美國電信巨擘 Sprint，搶灘美國 5G 市場。繼聯盟美國電信 Sprint 搶灘美國 5G 市場後，日前又宣布與澳洲最大電信商 Telstra 合作開發的 5G Hub mobile smart device，將成為 Telstra 於 2019 年首批上市的商業化 5G 設備之一，並已在 Telstra 於雪梨舉辦的產品大會上成功展出全球首度的 5G 中頻段(mid-band) 商用設備連接。



除積極進軍 5G 市場，宏達電先前推出區塊鏈手機「EXODUS 1」，昨 (6) 日也宣布新增支援萊特幣購買「EXODUS 1」，強調即日起「EXODUS 1」搶先體驗版手機可透過比特幣、乙太幣及萊特幣這三種加密貨幣在 HTC Exodus 官網進行交易；此外，HTC 也推出 Exodus 團隊研發的多功能加密貨幣錢包 Zion。

