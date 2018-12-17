冰火兩重天 陸股汽車零組件、汽車整車走勢相反

中國財政部上週五 (14 日) 公告，自明年 1 月 1 日起，對原產於美國的汽車及零組件暫停加徵關稅 3 個月，涉及 211 個稅目。相關消息引起今 (17 日) 陸股早盤汽車零組件和汽車整車市場呈「冰火兩重天」現象，零組件股票多數揚升，整車類股則跌多漲少。

截至上午收盤，在申萬汽車零部件板塊中，有超過 70 檔個股股價上漲。其中萬通智控 (300643-CN) 漲停，八菱科技 (002592-CN)、新朋股份 (002328-CN)、均勝電子 (600699-CN) 等多檔個股股價漲幅逾 5%。

同時，特斯拉概念股集體上漲，均勝電子上漲 5.3%，長鷹信質 (002664-CN) 漲幅一度突破 7%。

整車板塊則紛紛低開，截至上午收盤，兩檔國產新能源汽車個股中，北汽藍谷下跌 1.89%，比亞迪下跌 3.61%。

在財政部發布關稅調整後，特斯拉和 BMW 最快反應，表示將降價。14 日晚，特斯拉官方方下調 Model S 和 Model X 兩款車型在中國市場的價格。其中，Model S 75D 車型價格下調 5%，至人民幣 74.23 萬元；Model S 100D 車型價格下調 11%，至人民幣 84.96 萬元；Model X 75D 車型價格下調約 7.5%，至人民幣 79.68 萬元。

15 日 BMW 官方宣布，即日起對原產於美國的 X5、X6，X5M、X6M 的零售價格恢復至關稅 15% 的水準。而剛上市的全新一代 X5 的價格也對應下調人民幣 3 萬元。

中信證券分析認為，美國進口車關稅下調，短期收益標的首先是進口汽車服務商，其次，特斯拉為推進中國市場的銷售，已經從 11 月起下調了部分車型的價格，此次關稅下調，將對特斯拉及特斯拉產業鏈都有正面影響。