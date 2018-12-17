同仁堂遭爆使用過期蜂蜜 今早盤AH股均重挫

北京同仁堂上週末遭爆料疑重用過期蜂蜜，造成公司陸港股均大跌，港股同仁堂科技 (1666-HK) 跌幅近 4%，同仁堂國藥 (3613-HK) 也跌 2%，同仁堂 A 股 (600085-CH) 跌幅約為 3%。

北京同仁堂擁有逾 300 年歷史，但上週六遭揭發，旗下蜂蜜生產商以「退回蜂農養蜜蜂」為名，回收大量過期蜂蜜並送回原料庫，用途不明。北京同仁堂第二天發表公開信致歉，表示相關產品已全數存封，未流入市場。

北京市大興區食品安全監管部門週日 (16 日) 表示，已對同仁堂集團子公司、北京同仁堂蜂業有限公司開展深入調查。

據大陸江蘇廣電總台城市頻道畫面，同仁堂蜂蜜的生產商鹽城金蜂將大量過期、臨期的蜂蜜回收。原本企業宣稱「退給蜂農養蜜蜂」，但回收後的蜂蜜被倒入大桶，送入原料庫，同時生產商還存在更改產品標籤日期等行為。

據指出，回收產品主要為北京同仁堂的「黃芪蜂蜜」及「洋槐蜂蜜」。

鹽城市濱海縣市場監督局食品科科長李清華表示，「鹽城金蜂」有關處理手法不合規範。該公司還被揭露，今年 9 月曾將過期蜂蜜更改生產日期的前科。

相較於同仁堂所定同修仁德、濟世養生的「堂訓」，以及門口「炮製雖繁，必不敢省人工；品味雖貴，必不敢減物力」的對聯，子公司的做法明顯不符要求。

北京同仁堂承認其子公司監管不到位，已通知鹽城金蜂在調查期間暫停其受託的加工生產，若發現有違法違規行為，會追究責任。

對於更改標籤日期，北京同仁堂指初步調查，由於 2018 年年初工廠搬遷，轉換不同生產地址的標籤時，「對標籤的管理和使用出現差錯」。

據同仁堂蜂業母公司同仁堂公告，公司持有同仁堂蜂業 51.29% 股權，同仁堂蜂業 2017 年度營業收入為人民幣 2.8 億元，淨利為人民幣 268 萬元，其營業收入佔本公司 2017 年度經審計營業收入 133.76 億元的 2.09%，淨利潤佔本公司 2017 年度經審計淨利潤 17.42 億元的 0.15%。