人行將放寬雙向波幅？高盛：人民幣波動可能擴大

《彭博社》報導，高盛集團 (Goldman Sachs) 的數據顯示，隨著中國致力於推動國際間使用更多的人民幣，中國人行 (PBoC) 可望放寬人民幣雙向匯率波幅，美元兌人民幣匯率將可能變得更加波動，



包含 MK Tang 在內的高盛經濟學家，週一 (17 日) 在報告中寫道，在 2015 年人民幣大幅貶值後，中國開始加強對資本外流的監管，使人民幣國際化的行動遭遇挫折，但預估北京政府將再次啟動推廣人民幣國際化，以及降低對美元的依賴性壓力。

中國的經常帳帳戶盈餘正在下滑，許多分析師認為，該國的經常帳帳戶將在未來幾年出現逆差，與此同時，中國經濟增長的速度仍然快於全球其他地區。

高盛指出，在政府舉債的過程中，若以人民幣計價融資將可降低風險，如果美國發行美元計價債務，許多新興國家以美元計價債務的比例高，例如巴西，這樣將使這些國家陷入較脆弱的情況。



此外，高盛指出，透過降低對美元的依賴性，中國同時可避免若被美國制裁時，可能面臨的脆弱性，如俄羅斯受制裁時，企業較脆弱。

經濟學家認為，可能出現的情況為，離岸人民幣 (CNH) 和在岸人民幣 (CNY) 的匯率開始趨同，同時，若中國當局對人民幣匯率控制力道減緩，人民幣的波動將「更接近其他主要貨幣」。

美元兌離岸人民幣的波動性大於在岸人民幣 圖片來源：Bloomberg

高盛經濟學家指出，若要成為真正的全球貨幣，其匯率走勢應該不受限於國土邊界，若有一天，在岸人民幣的波動度變得跟其他主要貨幣一樣大，這種情況下，該貨幣走勢應該要能影響其他亞洲新興市場貨幣的波動性。



高盛表示，到目前為止，亞洲匯率的波動幅度往往低於其他新興國家貨幣，這可能是因為人民幣起了「下錨固定」作用。