人行嚴監管政策確立 第三方支付無法再「躺賺利息」

中國人行 (PBoC) 嚴管支付機構的政策，已成為常態。據人行最新發布的《關於支付機構客戶備付金全部集中交存有關事宜的通知》，確認在明年 1 月 14 日前，支付機構需要撤銷人民幣客戶備付金帳戶，實現備付金的 100% 集中交存。

備付金是指消費者網購付款時，所付款項會先存入支付機構的帳戶，待消費者確認收貨後，支付機構才會把款項匯給賣家或商家，中間一般有 3 日至半個月時間，支付機構會將部份資金存放在銀行並賺取利息，這是支付機構的收入來源之一。

但在新政策之下，資金未來全部要存入指定帳戶並由人行監管，支付機構再難「躺著賺利息」。新措施將對微信支付及支付寶在內等第三方支付機構，造成重大影響。

2018 年近尾聲，支付「嚴監管」成常態。在剛過去的 11 月，各地央行公布了 16 張針對第三方支付機構的罰單，合計罰沒金額超過人民幣 200 萬元。

人行副行長范一飛表示，雖然大額罰單不少，但部分市場主體仍心存僥倖。

根據此前人行下發的《關於支付機構客戶備付金全部集中交存有關事宜的通知》，自 2018 年 7 月 9 日起，已按月逐步提高支付機構客戶備付金集中交存比例，到 2019 年 1 月 14 日，將實現 100% 集中交存。

人行數據指出，10 月非金融機構存款 (支付機構交存人民銀行的客戶備付金存款)，已達到人民幣 9956.91 億元。

中國支付網創始人劉剛表示，對行業來說，這意味著一部分支付機構吃備付金利息的日子徹底結束。此外，再也不能拿備付金作為條件，去和銀行談判爭取費率上的優惠，而這將讓支付公司和銀行之間的合作更為純粹。

支付行業人士表示，數據顯示，支付行業 2017 年全年的備付金利息收入約為人民幣 70 億元左右。