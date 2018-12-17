法人稱神盾低價搶三星光學指紋辨識訂單 對毛利有壓 今跌停鎖死

IC 設計業者神盾 (6462) 因傳出光學指紋辨識晶片通過三星認證，明年出貨，讓營收與獲利進補，帶動公司股價在法說會前後，連續大漲；但因法人報告指出，神盾是以低價策略才取得該訂單的，而此舉將對神盾毛利率有不利衝擊，在此利空消息襲擊下，神盾今早以跌停開出，並一路鎖死。神盾近期法說會，不斷釋出公司在光學辨識晶片端已經獲得三星青睞的利多訊息，受此消息激勵，神盾股價連日大漲，但業界卻傳出，其實神盾的光學指紋辨識晶片目前僅處於送樣階段，尚未通過認證。



而今早新的法人報告則提到，神盾的是靠低價策略搶到三星的光學指紋辨識晶片訂單，更預估神盾在明年上半年供應給三星新 A 系列機種的光學指紋辨識晶片，單價為 2.5 美元到 3.5 美元，顯著低於匯頂的 5 美元到 6 美元與市場共識的 4 美元到 6 美元，此舉將導致神盾毛利率受到嚴重侵蝕。