建案完銷獲利大噴發 法人估海悅今年EPS逾5元新高、殖利率達9%

房市回溫，最新市調顯示 2018 年北台灣都會區新推出建案，順利完銷案激增近 5 成。其中，年度最熱銷、完銷且秒殺案應數天母「新美齊天母」。受惠最大的就是北部地產代銷業龍頭海悅 (2348)，海悅今年前三季 EPS 達 4.18 元，其中第三季單季 EPS 更高達 1.77 元，法人估今年海悅 EPS 可望輕易挑戰 5 元創新高。海悅第四季代銷情況相當熱絡，未來陸續向建商請款後，整體業績盛況可望延續到 2019 年，甚至海悅也將觸角伸向中南部，高雄地產復甦，加上轉投資的特許公司金毓泰跨足台北龐大都更商機，招商部分交由海悅包辦，將是提供海悅明年成長的二大動能，法人估海悅明年 EPS 可望 5 元起跳。今年現金股利 3.6 元，今年獲利創新高，法人估海悅明年現金股利將可有機會到 4 元，目前股價 45 元，現金殖利率超過 9%，完全符合券商公會理事長賀鳴珩最近提出 2019 年將走『台灣行情』，投資首選高現金殖利率股的主要條件。



展望 2019 年，海悅將擴大在高雄、台中的推案版圖，接案量將比 2018 年明顯放大，有機會超過 1100 億新高，其中包括台中「忠泰老佛爺」、高雄「興富發愛河案」、土城「大同莊園」2 期等，將成為貢獻明年的主要業績，法人預估海悅明年獲利將續創新高。



技術面來看，股價目前在 40～48 元之間來回築底，近期量能增加轉強，且配合日 KD 低檔黃金交叉，若能突破站穩 48～50 元的反壓區，就有利波段行情啟動。EPS 與現金股利與海悅差不多的潤弘 (2597) 目前股價已來到 53 元，有利海悅比價跟進。