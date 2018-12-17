台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月17日

台股封關倒數計時，受美中貿易戰等外在不確定性因素仍大影響，外資分析師預期，台股年底區間震盪機率高，但從產業角度而言，2019 年是科技加速發展及景氣轉折的關鍵年，看好 5G、自動化及高殖利率股突圍，將扮演盤面跨年焦點。

財長蘇建榮昨（16）日表示，未來財政部會朝扣除額合理化、研議數位經濟稅制、以大數據尋找合理稅基等 3 大方向，展開賦稅革新檢討，目標要將台灣租稅負擔率升至 13％以上，但這不是加稅，而是從合理稅基擴大方向檢討。他說「國民所得有成長，稅收也應適度成長，財政才是穩健的」。

面板產業寒冬已然籠罩，台系面板業者歷經不斷洗牌之後，好不容易逐漸走出不一樣方向，避開重資本投資競賽、往利基市場前進，尋求出新的商業模式，怎麼也沒料到大環境轉趨惡劣，明年面板產業恐再進入另一波的淘汰賽。



經濟日報

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工商時報

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聯合報

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蘋果日報

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中國時報

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自由時報

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