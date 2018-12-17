競國Q4營收逐月下滑 單季營收在21億元邊緣

PCB 廠競國 (6108-TW) 第 3 季產能利用率明顯提升，旗下泰國廠接單也正面發展，第 3 季稅後純益 2.37 億元，超越上半年總和，由於第 4 季進入市場需求淡季，營收逐月下滑，競國單季營收將下滑到 21 億元邊緣，獲利也將較第 3 季下滑。

競國 11 月營收為 7.02 億元，月減 4.59%，年減 10.79%，由於 12 月客戶端盤點，12 月出貨只到 20 日，單月營收法人估將再較 11 月下滑，也較去年同月衰退，2018 年全年每股稅後純益，估為 3.5 元左右。

競國最新財報，累計前 3 季稅後純益為 4.63 億元，年增 93.13%，每股純益為 2.89 元。

競國第 3 季毛利率，在有利的匯率因素支持，及稼動率提升等經濟規模效益挹注下，以 16.72% 創 7 季以來新高，稅後純益則以 2.37 億元改寫 10 季以來新高。競國主管指出，由於第二、三季人民幣、新台幣等匯率有利，得以讓毛利率維持高水準，同時泰國廠目前每月營收維持 1.6 億元水準，並篩選高毛利產品接單，有助第 3 季單季獲利的成長。

至於競國泰國廠，目前已取得歐系汽車電子廠認證，將陸續取得部分經認證的汽車板訂單，並進入生產，估明年第 1 季起對營收貢獻較大，同時有助明年全年獲利。

競國實業擁有台灣樹林廠、中國大陸昆山廠及泰國廠三地產能，目前生產 PCB 仍偏重 3C 電子產品應用，包括 TFT LCD 光電板、NB 應用等；泰國廠原即為投入汽車板而設立，目前該廠營收中，包括汽車風扇、音響等非安全性車用電子 PCB 已占其營收的重要比重。