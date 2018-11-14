匯率幫忙 競國Q3獲利創10季以來新高 前3季EPS 2.89元

PCB 廠競國 (6108-TW) 第 3 季起產能利用率明顯提升，旗下泰國廠接單也朝正面發展，競國今 (14) 日公布最新財報，第 3 季稅後純益 2.37 億元，超越上半年總和，累計前 3 季稅後純益為 4.63 億元，年增 93.13%，每股純益為 2.89 元。

法人估，由於第 4 季進入市場需求淡季，競國單季營收將下滑到 21 億元，獲利也將較笫 3 季下滑，2018 年全年每股稅後純益，估達 3.5 元左右。

競國最新財報顯示，笫 3 季營收 23.36 億元，毛利率為 16.72%，季增 1.11 個百分點，年增 2.36 個百分點，稅後純益 2.37 億元，勝過上半年總和，季增 10.16%，年增 4.32 倍，每股純益為 1.48 元；累計前 3 季營收為 69.03 億元，毛利率為 14.97%，年增 0.56 個百分點，稅後純益為 4.63 億元，年增 93.13%，每股純益為 2.89 元。

競國笫 3 季毛利率，在有利的匯率因素支持，及稼動率提升等經濟規模效益挹注下，以 16.72% 創 7 季以來新高。稅後純益則以 2.37 億元改寫 10 個季度以來新高。

競國主管指出，由於笫二、三季人民幣、新台幣等匯率有利，得以讓毛利率維持高水準，同時泰國廠目前每月營收維持 1.6 億元水準，並篩選高毛利產品接單，有助單季獲利的成長。

至於競國泰國廠已取得歐系汽車電子廠認證，將陸續取得部分經認證的汽車板訂單，並進入生產，估明年笫 1 季起對營收貢獻較大，同時有助明年全年獲利。

競國主管指出，競國泰國廠具成本及人工優勢，也有來自競國陸廠轉單效應，其中競國大陸廠訂單，在成本、交期許可下，配置在泰國廠生產，可獲取最大獲利效益。

競國實業擁有台灣樹林廠、中國大陸昆山廠及泰國廠三地產能，目前生產 PCB 仍偏重 3C 電子產品應用，包括 TFT LCD 光電板、NB 應用等；競國泰國廠原即為投入汽車板而設立，目前該廠營收中，包括汽車風扇、音響等非安全性車用電子 PCB 已占其營收的重要比重。