比特幣一度破3500美元關卡 專家：走勢難以捉摸

加密貨幣龍頭比特幣面臨艱困的一週，Coindesk 數據顯示，比特幣價格在 25 日一度跌破 3500 美元關卡，下探 2017 年 9 月以來新低。專家指出，由於加密貨幣生態仍未成熟，可分析該貨幣走勢的傳統工具很少，因此出現很多投機行為，價格波動巨大。

Coindesk 數據顯示，25 日比特幣價格一度跌至 3639 美元，26 日則稍微反彈至 4000 美元左右水平。過去 7 天，比特幣市值暴跌超過 35%，為 2013 年 4 月以來，市值蒸發最嚴重的一週。

比特幣過去 12 小時走勢 (資料來源: coindesk)

比特幣近期的弱勢從 11 月中開始展開，當時比特幣毫無徵兆的跌破 6000 美元關卡，自此之後一路下滑。在感恩節後，市場對比特幣情緒更大幅轉彎，與去年假期有所不同，去年聖誕節時，許多散戶進場購買比特幣，將該貨幣價格推升至 2 萬美元天價。

根據 CoinMarketCap 數據，比特幣今年以來市值已暴跌 75%，其他兩種主要加密貨幣瑞波幣與以太幣的市值則分別蒸發 12% 與 9%。

最近幾週，監管機構的打壓亦使加密貨幣價格承受壓力。上週，美國證券交易委員會 (SEC) 宣布對加密貨幣創始人進行民事處罰，作為對該行業詐欺和濫用行為監管的一部分。

比特幣價格分析

交易平台 eToro 的加密貨幣分析師 Mati Greenspan 表示，下一個價格測試區間將會是 3000-3500 美元。然而，由於加密貨幣圈仍未完全成熟發展，他認為以短期來看，難以預測比特幣價格走勢，1 比特幣價格從 100 美元至 1 百萬美元皆有可能。

他指出，要找出近期使比特幣價格崩盤的原因很難，因為該領域的架構仍在建設中。以股票來看，華爾街人士可用本益比來進行分析，然而這並不適用於比特幣，因此價格投機行為，仍會廣泛出現在加密貨幣市場。