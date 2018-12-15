〈經濟放緩投資術〉全球市場牛熊爭鬥 股債比要調整 物聯網引領商機

即將進入 2019 年，法人認為，貿易戰、FED 政策等不確定因素，加上企業獲利基期偏高下，明年經濟面臨放緩的可能，市場波動也將加大，但經濟並非衰退，若投資人仍對市場信心不足，建議可採取多元配置策略保平安。中信銀行則建議，2019 年投資攻略應逐步降低股票占資產配置的比重，股債比配置建議由今年 60 比 40 調整為 45 比 55。機會方面，看好物聯網有望成為引領 2019 年商機投資亮點。

中信銀行強調，2019 年將是投資人風險與機會並存的一年。回顧 2018 年年初，市場波動程度為有史以來最低點，市場一致流露樂觀態度，美股隨即引領全球股市出現一波大回檔，美股多頭行情持續已近十年，未來一年仍有風險需提防。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧表示，全球股市正處於牛熊高度爭鬥之際，聯準會釋出鴿派訊號、美中衝擊不降反升，都帶給市場更深的焦慮，加大市場波動頻率與幅度。但事實上，全球經濟基本面尚稱穩健，尚不至於進入衰退。只是美國減稅措施帶來的成效，在 2018 年已大幅反映完畢，美企獲利基本面墊高，加上貿易戰的不確定性，讓明年經濟成長動能放緩。若投資人對市場信心不足，建議採取多元配置，包括：高收益債、REITs 等資產，分散風險。

中信銀行則表示，面對風險因子較多的第一季與第四季，股票和匯率應從抵抗波動或避險配置的角度出發，第二季、第三季再逢低布局趨勢或機會型的產業與國家，匯率則可先關注逐步從英國脫歐與右傾的歐洲議會選舉泥沼中走出的歐系貨幣為主，再伺機布局商品貨幣的價差操作機會。債券以上、下半年為分水嶺，上半年著重降低存續天期規避利率風險，下半年提防信用風險發生。

關於 2019 年商機，中信銀行分析，物聯網主題是萬物皆可聯網，加上 5G 將使網路流量大增，以零售業、製造業和健康護理業為首的產業，對巨量資料服務可望浮現較多需求，相關半導體、設備產業在 5G 結合物聯網的創新服務帶動下，有望成為引領 2019 年商機投資亮點。

台灣經濟研究院院長林建甫指出，未來一年中美貿易戰仍是市場最大挑戰。以中國大陸為首的全球各國，對美國皆是出超，美國總統川普執意以關稅手段扭轉趨勢，恐造成物價上揚的副作用。林建甫院長建議，2019 年投資人需特別關注全球資金動向，資金焦點轉移將牽動股、匯市漲跌。

中信銀行表示，2019 年頭號風險為美國聯準會（Fed）堅定升息，將帶動 2019 年全球資金緊縮。主流意見普遍認為，聯邦基準利率可能升至 3% 之上，為了不讓利差擴大，歐元區、俄羅斯及巴西預料亦將升息，日本、中國大陸卻維持低息，中國大陸除降低存款準備率，亦有財政策略配合寬鬆政策，各國央行貨幣政策不同調，將加劇市場動盪。