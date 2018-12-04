兆豐銀攜信保基金 備妥300億融資銀彈挺綠能產業

兆豐金控旗下兆豐銀行挺再生能源發展，針對綠能擬定 300 億元融資額度，今 (4) 日宣布與桃園市政府合作，提供「再生能源貸款專案」提供 100 億融資額度，搭配信保基金保證機制，貸款年限最長可達 15 年、利率 2% 起跳。

兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順今天與桃園市長鄭文燦出席「桃園市再生能源貸款專案記者會」，他在致詞時提到，太陽能發電目前都以屋頂型為主，桃園市擁有池塘與工廠等優勢，得天獨厚的條件足以支撐太陽能發展。

張兆順強調，桃園市目前暫定 100 億元融資額度，但兆豐銀針對綠能貸款備妥 300 億元的融資額度，只要額度不夠隨時都可追加。

桃園市長鄭文燦致詞時也說，桃園擁有 1.1 萬家工廠相當適合綠能發電，桃園為發展綠能產業，已經和彰銀、華銀與永豐銀等銀行簽訂綠能融資專案合約，感謝兆豐銀願意以融資相挺，提供百億元的融資額度。

桃園市從 2017 年實施「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，轄內契約容量 5000KW 電力用戶需裝設 10% 以上的綠能設備，透過兆豐銀再生能源融資專案，用電戶可加速建置太陽能裝置設備，不僅可售電賺取收入，還可提高再生能源使用比率。

兆豐銀表示，只要是取得經濟部能源局核發的「再生能源發電設備同意備案核准函」，就可向兆豐銀申貸建置再生能源設備所需資金，利率最低 2% 起跳，成數最高 8 成，年限最長 15 年。