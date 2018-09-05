三商有意將餐飲事業包裝掛牌 三商巧福可望登資本市場

三商 (2905-TW) 今 (5) 日召開法說會，發言人王志華指出，旗下餐飲事業體成長速度最快，「三商巧福和拿帕里賺的錢，超過美廉社和全家福的全部」，他透露，不排除未來將餐飲各品牌整合後 IPO，不過目前沒有時間表。

王志華說，三商巧福和拿帕里業績成長速度很快，主要是因消費者對餐飲需求持續熱絡，儘管三商巧福上半年維持去年同期的店數 155 家，而拿帕里僅由 92 家展至 100 家，不過，「賺的錢超過美廉社和全家福」，是公司成長的主要動能。

不過，三商未能快速展店，主要是因餐廳在百貨商場內開設有較多的法規需符合，王志華強調，面臨不景氣時，賣場店反而首當其衝，因此，維持街邊店與商場店一半一半的比重。

除餐飲事業群有意整理後 IPO，對於外界相當關注已經在公開發行階段的美廉社究竟何時上市，王志華語帶保留，僅說已經在規劃進行中。

截至上半年，三商旗下共有全家福 234 家，年增 3 家；美廉社 635 家，年增 38 家；三商巧福維持 155 家並未展店；拿帕里年增 8 家至 100 家；福勝亭減少 2 家至 46 家；鮮五丼減少 3 家至 19 家，品川蘭增加 1 家至 7 家。

其中，美廉社目前加盟比重約 20%，三商內部並無意使其快速增加加盟店，但仍有意在年底前達 700 家以上。