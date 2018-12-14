肉品需求旺 卜蜂樂觀看Q4及明年Q1營運 AI自動化飼料廠2020年Q1量產

卜蜂 (1215) 今(14)日舉行法說會，卜蜂董事長鄭武樾表示，未來發展，卜蜂今年 2 月耗資 16 億元動土興建的 AI 人工智慧自動化飼料廠，規劃總年產能約 48 萬公噸，初期年產能約 24 萬公噸，預估 2020 年第一季完工量產，預估有利市占率將提高 20-25%。轉投資瑞牧蛋品將於 2019 年第二季興建完成兩個蛋雞新場；轉投資瑞福蛋品將於 2019 年第四季興建完成一個蛋雞場，飼養規模 16 萬羽；至於第四季及第一季因逢農曆年等肉品需求旺季，持樂觀看待。卜蜂目前營運狀況，其中飼料產業方面，去 (2017) 年飼料生產約 75 萬噸，主要是雞豬鴨飼料產品，市場占有率約 15%，同時於今年初在雲林斗六投資約 16 億元，興建一座 AI 人工智慧自動化，年產能 48 萬噸無添加藥物飼料廠，另外已於 2016 年初在台中增設一條無添加藥物飼料加工生產線，及 2011 年在高雄設一條全植物飼料生產線，提供國內養殖產業完全無虞的飼料產品。



在冷藏生鮮肉品事業方面，台灣卜蜂是台灣第一家引進白肉雞全自動化電動屠宰廠商，從飼料、肉種雞、肉雞契養生產到白肉雞屠宰等，採一條龍垂直經營策略，2016 年全年度電宰量約 3150 萬羽，市占率 16%。



在肉品加工事業方面，目前每月約銷售 1000-2200 噸，市占率約 22%；除了原有通路外，卜蜂近年也積極發展網路購物。



卜蜂第三季營收 55.86 億元，歸屬母公司業主獲利 2.42 億元，每股盈餘 0.9 元，累計今年前三季營收 158.07 億元，稅後淨利 6.7 億元，每股盈餘 2.37 元。至於今年獲利將不如去年，主要是因為今年飼料價格較不佳，加上今年所得稅從去年 20% 增加至 25%，以及去年豬價平均 75 元，今年平均均價約 66 元，下跌約 11%，但目前價格恢復至 70 元。



至於未來發展策略方面，鄭武樾指出，除已在今年動工興建一座 AI 人工智慧自動化飼料廠外，同時持續投入高額資本支出強化農畜牧上供應商；至於今年 2 月耗資 16 億元動土興建的 AI 人工智慧自動化飼料廠，規劃總年產能約 48 萬公噸，初期年產能約 24 萬公噸，預估 2020 年第一季完工量產，預估有利市占率將提高 20-25%。



而轉投資瑞牧蛋品將於 2019 年第二季興建完成兩個蛋雞新場，共可增加飼養 20 萬羽的蛋雞，連同目前原有產能可達 46 萬羽；雞蛋洗選加工廠目前已陸續進行興建，屆時可加再增加洗選產能 12 萬粒 / HR，連同目前原有產能可達 18 萬粒 / HR。



至於轉投資瑞福蛋品將於 2019 年第四季興建完成一個蛋雞場飼養規模 16 萬羽，連同目前原有產能可達 37 萬羽。



而 2016 年已投入密閉式水濂式種鴨飼養，突破目前傳統開放式飼養，目前已量產 50000 羽 / 月小鴨，預計 2018 年 11 月 - 2019 年 2 月再投入兩場的種鴨飼養，預計 2019 年下半年小鴨產量可達 130000 羽 / 月。