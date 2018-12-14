卜蜂看好明年Q1季節需求上揚 並持續擴產爭市占

台灣飼料及肉品加工業者卜蜂 (1215-TW) 董事長鄭武樾今 (14) 日指出，第 4 季及明年第 1 季因春節等肉品需求旺季，對於營運持樂觀態度；同時，卜蜂持續投資飼料的擴產及蛋雞事業，都將有助於市場占有率的持續擴張。

卜蜂在今年 2 月斥資達 16 億元在雲林興建的 AI 人工智慧自動化飼料廠，鄭武樾今天於交易所的法人說明會中指出，新投資的雲林飼料廠的規劃總年產能約 48 萬公噸，首期年產能約 24 萬公噸，預計 2020 年第 1 季投入量產，預估有利市占率提高 20-25%。

在國人對於蛋品品質要求提高之下，包括卜蜂及大成 (1210-TW) 現階段都在大力擴充蛋品事業規模，卜蜂轉投資瑞牧蛋品將於 2019 年第 2 季興建完成兩個蛋雞新場；轉投資瑞福蛋品將於明年第 4 季興建完成 1 個蛋雞場，飼養規模 16 萬羽。

同時，下游的在肉品加工事業方面，卜蜂目前在台的市場占率約 22%；除了原有業務用市場及通路外，鄭武樾也看好都會區家庭的即食市場的需求，近年也積極發展網路購物。

卜蜂最新的財報顯示，第 3 季營收 55.87 億元，毛利率 12.54%，年減 2.72 個百分點，稅後純益 2.42 億元，每股純益 0.9 元，累計前 3 季營收 158.07 億元，稅後純益 6.35 億元，每股純益為 2.37 元。而 1-11 月營收為 194.44 億元，年增 7.14%。