台火前三季每股賺0.01元 將強化投資事業、拼配息

老牌資產股台火 (9902) 受惠於租金收益且環保、工程特種車取得政府標案，前三季營收 5,622 萬元，年增 49.05%。總經理吳復興表示，今年開始投入休閒事業，計畫以多角化經營提高營收，並以配息作營運目標。營建部分，過去與欣翰建設合建士林官邸建案，台火取得 9 件建案，約 1,323 坪，目前已出租 6 戶。吳復興指出，目前房價和土地成本較高，是否再投入建案仍待觀察，短期將剩餘 3 戶出租為首要。



在貿易投資方面，吳復興強調，特種車已取得政府標案，預計年底陸續交貨，未來勢必能反映在營收表現，加上目前投資部分租賃汽車公司，持續利用上下游供應商爭取合作商機。



針對新投資案，吳復興表示，看好國內農業休閒育樂事業發展，目前已投資金山皇后鎮，10 月正式營業，且農曆年前週末皆已客滿，未來不排除還有相關投資的可能。



台火第三季法說會中公布今年前三季營收累計 5,622 萬元，營業毛利 258 萬元，毛利率 4.6%，營業淨損 1,601 萬元，營益率 - 28.49%，稅前盈餘 151 萬元，本期淨利 139 萬元，合併稅後盈餘 132 萬元，年增 50.22%，稅後每股盈餘 0.01 元。