ADAS持續放量＋5G基地台訂單開始到位 先豐明年成長動能強勁

受惠於 ADAS 逐漸成為汽車標配，法人圈傳出，PCB 大廠先豐 (5349) 明年汽車用板營收可望年增 15% 到 20%，加上 5G 基台地建置訂單開始到位，在兩大利多加持下，明年營收與獲利可望顯著上揚。先豐近年來積極布局汽車用板，尤其 ADAS 毫米波雷達相關用板出貨量持續拉升，帶動公司自今年下半年起營運逐步好轉，而法人圈估算，先豐今年第四季業績表現將與第三季差不多。



而進入 2019 年後，因 ADAS 相關用板訂單穩健放量，預估明年取自汽車領域用板的業績將較今年成長 15% 到 20%，加上基地台端，5G 基地台開始佈建，基地台用 PCB 板訂單可望自明年第二季起逐步釋出，在上述兩大利多加持下，先豐明年營收與獲利成長力道將甚為可期。