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車用板出貨持續拉升 法人估先豐Q4業績可維持Q3高檔水準
※來源：財訊快報

受惠於 ADAS 逐漸成為汽車標配，PCB 大廠先豐 (5349) 相關用板出貨持續拉升，法人圈估算，先豐第四季業績將與第三季相近，繳出淡季不淡成績單，至於 11 月營收也將與 10 月差不多。因先豐的 ADAS 毫米波雷達板，包括：防撞、自動煞車、自動倒車入庫、車用導航系統等 PCB 板出貨量穩健上揚，法人圈傳出，先豐 11 月業績將與 10 月的 6.96 億元相近，維持在今年高檔，到了 12 月因客戶端年終庫存盤點，單月營收會下滑，整體來說，先豐第四季營收將與第三季的 19.89 億元相近。

至於先豐今年前三季表現，合併營收為 55.52 億元，年增 11.78%，營業毛利 5.43 億元，年減 4.4%，毛利率 9.8%，年減 1.68 個百分點，前三季稅後獲利 9426 萬元，每股淨利 0.44 元。

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