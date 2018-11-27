車用板出貨持續拉升 法人估先豐Q4業績可維持Q3高檔水準

受惠於 ADAS 逐漸成為汽車標配，PCB 大廠先豐 (5349) 相關用板出貨持續拉升，法人圈估算，先豐第四季業績將與第三季相近，繳出淡季不淡成績單，至於 11 月營收也將與 10 月差不多。因先豐的 ADAS 毫米波雷達板，包括：防撞、自動煞車、自動倒車入庫、車用導航系統等 PCB 板出貨量穩健上揚，法人圈傳出，先豐 11 月業績將與 10 月的 6.96 億元相近，維持在今年高檔，到了 12 月因客戶端年終庫存盤點，單月營收會下滑，整體來說，先豐第四季營收將與第三季的 19.89 億元相近。



至於先豐今年前三季表現，合併營收為 55.52 億元，年增 11.78%，營業毛利 5.43 億元，年減 4.4%，毛利率 9.8%，年減 1.68 個百分點，前三季稅後獲利 9426 萬元，每股淨利 0.44 元。