卜蜂7月營收創新高 看好Q3節慶禽畜、蛋品銷售

飼料及肉品加工廠卜蜂 (1215-TW) 受惠 7 月禽畜肉品及蛋類產品銷售量明顯成長，單月營收以 18.99 億元改寫歷史新高，而第 3 季進入中元節及中秋節的市場銷售旺季，預期將進入該公司的年度營收高峰期。

卜蜂 7 月營收以 18.98 億元創新高，月增 9.67%，年增 14%，累計 1-7 月營收 121.19 億元，年增 7.78%。

卜蜂第 1 季營收 49.57 億元，季減 2.9%，年增 3.66%，毛利率 14.78%，季減 2.71 個百分點，年減 3.19 個百分點，稅後純益 2.64 億元，季減 32%，年減 35%，創 9 季以來新低，單季每股純益為 0.98 元；而第 2 季營收營收走場到 52.63 億元，創新高，季增 6.17%，年增 9.74%，本周將公布第 2 季財報。

卜蜂雲林新廠投資案已動土，此新廠位於雲林縣科技工業區內，引進集團世界級最先進生產設備及飼料製造技術，將興建一座新世代具人工智慧 (AI) 自動化飼料廠，包括取得土地及第一期工程的投資金額達 16 億元，預計明年下半年量產。

卜蜂去年稅後純益為 14.33 億元，年增 13.57%，每股純益 5.35 元，去年營收、獲利同創歷史新高，卜蜂同時積極推動多角化經營，增加食品加工，整體產品組合持續優化，種雞、蛋雞及食品加工效益自去年開始顯現，今年營運可望穩健成長。