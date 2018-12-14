旺季肉品需求增溫 卜蜂、大成股價走揚

隨著年底肉品需求旺季，加上非洲豬瘟拉警報，全台防疫作戰升溫，雞肉替代需求也跟著升溫，法人看好卜蜂 (1215)、大成(1210) 營運增溫，今 (14) 日盤中股價走揚。卜蜂 11 月營收創同期新高，11 月營收 17.65 億元，月減少 5.62%，年增加 3.94%。累計 1-11 月營收 194.44 億元，年增 7.14%。卜蜂積極擴大蛋品、肉品加工、豬肉分切、養鴨等新事業，推升整體營收成長，而卜蜂今日下午將舉行法說會，外資法人連買三日。



至於大成 11 月營收 67.35 億元，月增加 10%，年增加 3.77%；累計 1-11 月營收 664 億元，年減少 4.23%。