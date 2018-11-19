王品明年將開出1500個職缺 加薪幅度將逾3%

餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (19) 日舉辦五年一度的集團大尾牙，董事長陳正輝宣布，明年將徵才 1500 人，今年除年終獎金有 1 個月以外，明年集團加薪幅度也將優於政府標準，可望達 3% 以上。

王品尾牙今日在台中國際展覽館舉行，這是陳正輝上任後，首度以董事長身分出席集團尾牙，細看過去幾年王品發展，歷經 2015 年營運谷底，調整體質後，2017 年王品每股純益 (EPS) 回升至 6.01 元，毛利率、營業淨利率和稅後純益率同步來到 3 年新高，並在同一年開出酷必、麻佬大、乍牛和沐越共 4 個品牌。

陳正輝說，今年集團持續深化多品牌發展戰略，新品牌青花驕、12mini、禾樂，及甫於 10 月初開出的享鴨，皆維持市場高人氣，顯見集團廚藝研發能力越來越成熟。

另一方面，陳正輝指出，目前門店同仁平均年齡層不到 30 歲，近年領導階級、經營團隊成員也逐漸年輕化，已連 2 年舉辦內部創業競賽、高階人才遴選新制，要給年輕人一個展現自我的舞台，公司也能在當中發掘可栽培的人才。

此外，由於台灣餐飲內需市場較小，國際化將是集團持續發展的目標，也期許培養更多國際化人才。

今日王品尾牙活動共有全台 8000 位同仁齊聚一堂，現場也由董事長、執行長、總經理等人發出超過 700 萬元的抽獎獎金，中獎率高達 30% 以上，最大獎 5 萬元，有 20 人奪得。