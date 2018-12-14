興富發明年推案約500億元 重壓南部市場

興富發 (2542) 董事長鄭志隆表示，興富發明年規劃推出近 500 億元新案，較今年 300 億元增加逾 65%，而推案策略將重壓南部市場，初估將推出十大案，合計案量 345 億元，占整體比重約七成。鄭志隆表示，明年興富發集團規劃推案近 500 億元，其中台南有四大新案，包括「真愛 NO.2 潤隆」、「國平重劃區二期（興富發）」、「上東城」、「博悅」等，合計總銷約 145 億元。



至於高雄約有六大案，包括兩筆商辦案 (高雄 CBD、華人桂冠商辦案)、「潤隆美術苑」、「民生案」、「河東案（愛情湖左岸）」、「美樹大悅」等，高雄推案量至少逾 200 億元以上。



至於雙北市將在新莊推出新案「捷士堡」及板橋「柏克萊花園」。台中預計有三筆新案推出，總計全台規劃推出 15 個新建案。鄭志隆指出，目前集團手中成屋餘屋近 200 億元，過去兩年平均每年去化 70 多億元，預計明年去化約有 70 億至 100 億元。



此外，針對台灣 CRS 肥咖條款明年生效，鄭志隆表示，今年感覺有海外資金回台效益，有利房市。不過，預期肥咖條款僅對市場有二、三年的短期效益，加上對豪宅市場較有利，持保守態度看待。鄭志隆認為明年房市將維持今年，因此持平看待；至於明年推出新案仍將走平價、讓利風。

