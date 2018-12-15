〈鉅亨看世界〉消失400天的富豪

一年多以前，他和數十名沙烏地阿拉伯王族及商人一起被拘留在利雅得麗思卡爾頓酒店，就未再公開露面。未久，開始有謠言傳出—「億萬富翁 Mohammed Al Amoudi 還活著嗎？」，直到最近才有官員出面闢謠。

據《彭博》報導，一位不願透露姓名的沙國官員表示，Al Amoudi 還活著，並將在「某個時間」接受貪腐的審判。

不過，儘管他失聯了約 400 天，並不妨礙他手上的商業帝國發展。根據彭博億萬富翁指數 (Bloomberg Billionaires Index)，在他去年被王儲 Mohammed bin Salman 反貪腐行動扣留後，他的淨資產增長了約 6%，達到 83 億美元。

這種情況凸顯了沙國目前的荒謬，他們對卡達禁運，與葉門交戰，因謀殺記者 Jamal Khashoggi 而遭受不少批評，但對富豪們其實並未發生太大影響。

沙國薩爾曼王儲 (圖: AFP)

沙國官員表示，Al Amoudi 仍在押，目前沒有確切的審判日期。而 Al Amoudi 的發言人 Tim Pendry 說，Al Amoudi 一直與親戚保持聯繫，目前身體健康。

反貪腐商人多與前朝關係緊密

Al Amoudi 在 1946 年出生於衣索比亞，父親是沙烏地阿拉伯人。早期靠著與法赫德國王統治期間的沙國政府合約，逐步累計自己的財富，並在衣索比亞建立了龐大的商業帝國，被 Forbes 稱為全球最富有的商人。

不過，在去年 Salman 王儲反貪腐行動後，他是當前仍被扣留的知名人士之一。據信，目前仍關押中的，還有已故 Abdullah 國王之子，Turki bin Abdullah 王子。其他人多數願意接受繳納巨額罰金，以換取自由之身。

倫敦投資研究公司 TS Lombard 分析師 Marcus Chenevix 表示，這次鎮壓針對的很多是來自吉達的富有商界精英，特別是包括 Al Amoudi 在內的一群人，他們透過與 Abdullah 國王、法赫德國王聯繫，而帶來自身的繁榮。

Al Amoudi 財富版圖的很大一塊在瑞典，Preem 是全國最大的燃料公司，目前業務正常進行，只做了部分的調整。上個月，Preem 宣布，前 Morgan Stanley 全球金融主管 Jason Milazzo 取代 Al Amoudi 擔任董事長，並表示沒有 Al Amoudi 更進一步的消息。

Al Amoudi 的財務分布 (圖表取自彭博)

唯一股東不參與日常經營

惠譽和 S＆P Global 都對 Preem 的債務進行了評估，樂觀看公司的財務健康狀況。分析師指出，雖然唯一的股東已經失蹤數月，但業務並沒有受到影響。惠譽分析師 Vladislav Nikolov 表示，Al Amoudi 並沒有真正參與日常的業務管理。

Preem 占北歐地區近三分之一的煉油能力， Al Amoudi 擁有的 100% 股權，價值 51 億美元。他還擁有 8.35 億美元的石油勘探公司、房屋建築商、商業房地產和各種工業企業，使他成為瑞典最大的私人投資者之一。

雖然 Al Amoudi 將日常管理委託給其他高管，但他的資金雄厚，對於周期性的能源行業來說，非常有幫助。 Corral Petroleum 的 2016 年債券發行說明書，強調了 Al Amoudi 在全球財富名單上的排名，並以數億美元的股東貸款和捐款的形式，對該公司「持續承諾」。

這位億萬富翁的商業夥伴，幾乎很少為 Al Amoudi 公開發聲，唯一對此發言的，是衣索比亞總理。Al Amoudi 堪稱衣索比亞首富，他在那裡的資產規模，保守估計為 12 億美元。衣索比亞總理 Abiy Ahmed 表示，Al Amoudi 被拘留是一個全國性的問題，他會持續施壓，讓他被釋放。