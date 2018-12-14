郭明錤認錯！宣布下修明年Q1 iPhone出貨量「20%」惟仍看好台積電

週五 (14 日) 中國天風證券蘋果分析師郭明錤宣布下修 2019 年第一季 iPhone 出貨量約 20%，主要是因為 XR 需求低於此前預期，且舊款 iPhone 雖然訂單增加，但因進入淡季故無法抵銷 XR 與 XS 系列的需求下滑。

郭明錤在最新研報中表示，宣布下修 2019 年第一季 iPhone 出貨量約「20%」，自此前預估的 4700 萬 - 5200 萬部，降至 3800 萬 - 4200 萬部，而郭明錤下調明年 iPhone 出貨量的原因主要有二：

XR 需求低於預期；郭明錤在研報內下修 2019 年第一季 XR 出貨預估至 1500–2000 萬部，此前郭明錤預估明年第一季 XR 出貨量為 2000–2500 萬部 舊款 iPhone 雖訂單增加，但因進入第一季的消費淡季，故無法抵銷 XR 與 XS 系列的需求下滑

郭明錤並預估 2018 年 iPhone 出貨量約落在 2.05–2.1 億部，低於 2017 年的 2.15 億部；郭明錤估計 2019 年 iPhone 出貨量年增率仍將衰退約 5–10% 至 1.88– 1.93 億部，而原因主要有二：

2019 年上半年因市場換機需求低於預期，以及淡季故出貨量低導致年增率下滑 2019 年上半年新款 iPhone 因無重大更新，故出貨量不易刺激年增率成長

郭明錤表示，2019 年蘋果的 iPhone 事業群，仍可因為平均銷售單價 (ASP) 提高而維持整體營收成長，但出貨衰退估計不利供應鏈，惟台積電 (2330-TW) 與立訊 (002475-CN) 長期展望仍優於其他廠商。

郭明錤表示，iPhone ASP 至少在 2019 第三季之前，估計仍能維持年增率成長並抵銷出貨衰退，但因 iPhone 出貨量年增率衰退故大部分供應鏈將面臨成長挑戰。

郭明錤指出，特定供應鏈可望因零組件價格提高或取得新訂單而成長，但因 2019 年下半年將出爐的新款 iPhone 部份規格與訂單比重目前仍未決定，郭明錤認為，受惠供應鏈清單估計要等到明年第一季才有較佳能見度。

郭明錤在該份研報中點名台積電 (2330-TW) 與立訊 (002475-CN)，預估雖然蘋果 iPhone 出貨量衰退，但立訊與台積電仍將維持成長，且長期展望顯著優於其他廠商，若 iPhone 出貨量衰退導致台積電、立訊股價修正，那麼反而是提供了市場一個好買點。