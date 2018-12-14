傳茂達今年每股獲利可挑戰4.2-4.4元 刷新年度獲利新高

受惠於風扇馬達驅動等晶片銷售告捷，法人圈傳出，IC 設計業者茂達 (6138) 今年每股淨利有望挑戰 4.2 元到 4.4 元，獲利年增超過五成；惟茂達官方向來對市場臆測數字不予回應。茂達近年來轉型效益逐步顯現，尤其微軟力挺 Windows 10 作業系統，帶動商用筆電換機更新需求，加上茂達以 PMIC 產品打進英特爾 Coffee Lake 平台供應鏈當中，此外，茂達風扇馬達驅動 IC 今年除打進挖礦機供應鏈，還拿下伺服器客戶訂單，帶動今年營收與獲利明顯走揚。



茂達今年前三季稅後獲利達 3.13 億元、年成長約 52%，每股淨利 3.28 元。法人圈估算，茂達今年每股淨利可達 4.2 元到 4.4 元，獲利年增逾五成，並創年度獲利新高。