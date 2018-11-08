〈啟碁法說〉Q3 EPS 1.79元 Q4可望更好 明年業績估雙位數成長

網通大廠啟碁 (6285-TW) 今 (8) 日召開法說會，董事長謝宏波指出，下半年被動元件缺料漲價狀況好轉，第三季每股純益 1.79 元，較前季、去年同期大幅成長，第四季本業獲利可望優於第三季，明年隨網路、車用工規產品需求看增，加上 5G 新品小量出貨，業績可望雙位數年增。

謝宏波指出，下半年被動元件缺料漲價情況舒緩，出貨狀況好轉，加上旺季來臨，營收獲利有追回來一些，他表示，第四季起被動元件缺料情況已經解決 90%，加上漲幅趨緩，營收、毛利率表現可望再優於第三季，但今年全年要回到去年水準還是有難度。

啟碁第三季營收 149.66 億元，季增 14.2%、年增 2.2%，稅後純益 6.61 億元，季增逾 5 成、年增近 3 成，每股純益 1.79 元，單季毛利率 13.4%。

累計啟碁前三季營收 400.55 億元，年減 11.5%，稅後純益 13.73 億元，年減 17.8%，每股純益 3.72 元。

展望明年，謝宏波表示，明年第一季雖然因為工作天數減少，營收表現恐較第四季回落，但全年在網路、車用工規產品需求成長帶動下，加上 5G 新品小量出貨下，業績估將雙位數成長。

目前啟碁各產品類別營收占比，網路產品 45-50%，車用、工規 30%，家用聯網設備 20%，而 5G 產品第四季起小量出貨、後年起可望放量出貨，公司看好將推升 3 年內的營運成長表現。