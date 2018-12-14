台玻估中國平板玻璃價格已觸底 明年營運可望持穩今年

台玻 (1802) 受到國際油價上升導致成本提高，及中國平板玻璃價格下跌影響，第三季營運轉小虧，每股虧損 0.03 元，累計前三季每股盈餘 0.36 元。財務總經理林嘉明表示，第一季、第二季市況太好，很多廠恢復生產，導致銷售價格拉回，現在價格已經觸底，且產業還在整合中，明年營運可望與今年持穩。平板玻璃是台玻發展的核心產品，台灣及中國大陸是台玻生產製造的兩大區域，產品主要行銷台灣、中國、日本、韓國、北美、中東、澳洲、歐洲、南非等地區。今年前 11 月合併營收 424.87 億元，年成長 4.48%，第三季毛利率降至 14.41%，每股虧損 0.03 元，累計前三季每股盈餘 0.36 元，較去年同期的 0.41 元小幅下滑。



林嘉明表示，平板玻璃市場去年以來供需已漸趨平衡，市場價格波動幅度不大，今年前三季銷售利潤較 2017 年度成長。不過，今年第一季、第二季市況太好，很多廠恢復生產，也導致銷售價格拉回，但現在已經觸底。夾雜中國供給側改革，中美貿易戰爭等諸多影響，明年不確定仍大，惟市況看起來和今年差不多。



他分析，玻璃與水泥產業一樣，中國都透過政策主導進行產業的整改，不過，中國玻璃製造公司國營企業約 20%，是水泥比例的一半，比較分散整合沒那麼容易，但官方給予指示慢慢建議整併，未來產業會慢慢整合，秩序會越來越好，只是還要時間，也要景氣配合。另外，玻璃廠的窯爐無法要停就停、要開就開，因用耐火磚，貿然停會產生不純物，比較無法彈性調節產能。



台灣地區，台玻是台灣唯一的專業玻璃製造大廠，擁有唯一建築用鍍膜生產線。2018 年因台灣餘屋數量持續增加，房市持續供需調整，平板玻璃銷售較前期下降，預估 2019 年平板玻璃產能約與 2018 年相當，現無擴產計畫。



纖維事業方面，目前電子級玻璃纖維布產能佔全球 16%，作為印刷電路板 (PCB) 的上游原料，今年已與全球玻璃纖維領導廠 OWENS CORNING，重啟技術授權合作並簽署技術授權與製造供應協議，預計明年第三季投產。藉由此次簽訂的協議，取得全球最先進玻璃纖維的配方與生產技術，年產能由 6 萬噸提升至 8 萬噸，並致力於降低生產成本，提供客戶更高性能及更環保的產品，提升國內廠商的複合材料產品品質，增加市場的整體競爭力。



玻璃器皿部門，2007 年起開始深耕外銷市場，近年面臨不同包裝材料競爭。公司於 2013 年投入生產世界第三座自動生產耐熱瓶設備，目前已逐漸成為歐美實驗室器材，與亞洲地區玻璃奶瓶主要供應商。近年更增加開發高附加價值產品，朝 B2C 市場漸進。

