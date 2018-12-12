〈工商界提建言〉林伯豐力挺賴揆 「強烈建議他能留任」

工商協進會理事長林伯豐今 (12) 日表示，強烈建議賴揆能夠留任，因現有的長官留任，政策計畫才能順利推行。此外，因病逝世的裕隆集團 (2201-TW) 前董事長嚴凱泰也是工商協進會理事之一，遺缺將由台泥 (1101-TW) 副董事長辜公怡遞補。

工商協進會今 (12) 日召開第 25 屆第 3 次理監事聯席會議，針對行政院長賴清德昨 (11) 日邀請六大工商團體召開「最新經濟策略座談」，林伯豐表示，行政院邀請工商團體到行政院開會，顯示賴揆對工商界的建議與發聲有所重視，「我們的建議他部份回答，部分可能留在下任回答」，但對於留任意願，賴揆並未說明得很清楚。

林伯豐認為，現任的政策方案是現有行政院長官所提出的，「強烈建議他能夠留任」，因現有的長官留任，政策計畫才能順利推行。

前海基會董事長江丙坤日前辭世，對此，林伯豐說，自己一直尊稱他為大哥，對於發生這樣的臨時狀況，感到相當不捨，他對兩岸的貢獻有目共睹，也對台日交流貢獻良多，相當可惜，他沒有擔任過行政院長，是台灣的損失。

日前因病逝世的裕隆集團前董事長嚴凱泰，也是工商協進會理事之一。林伯豐表示，他的辭世不僅是裕隆集團與工商協進會的損失，也是國家社會的損失，林伯豐並邀請在座的理監事們為嚴凱泰默哀 1 分鐘，而其於工商協進會的遺缺，經依序徵詢候補理事意願，由台泥副董事長辜公怡遞補。