美元指數下跌 人民幣中間價上調19點

新浪財經訊 12 月 14 日，川普一周兩噴美聯儲美指下跌，人民幣中間價報 6.8750，上調 19 點，上一交易日中間價報 6.8769，在岸人民幣上一交易日收報 6.8690。

川普一周兩噴美聯儲 美指應聲下跌

據福克斯新聞報導，美國總統川普再一次表示，“但願美聯儲不會再進一步加息”。這已經是他本周第二次強烈批評美聯儲的加息政策。此時距離美聯儲召開 FOMC 利率會議只有僅僅一周。特朗普稱，美國幾乎達到 “正常化利率”，但經濟還在 “飆升”。

美聯儲即將在下周（12 月 18-19 日）舉行 2018 年最後一次 FOMC 貨幣政策會議。此前媒體報導稱，美聯儲 12 月加息已經是板上釘釘，但市場預期美聯儲 2019 年會放緩加息的步伐。

本週二，川普曾在路透社專訪中表示，如果美聯儲在下周的會議上提高利率，那將是一個錯誤的做法：“我認為那樣做很愚蠢，但我能說什麼呢？” 當時特朗普稱，他需要低利率的靈活性來提振美國經濟，而美聯儲應該予以幫助。很明顯，川普有意向美聯儲主席鮑威爾傳達一個非常直接的資訊，即他希望降低利率。

德拉基放鴿歐元慘回原形

歐洲央行在週四舉行了 2018 年內最後一次例會，一如市場各界此前預期，歐洲央行在維持各項利率政策不變的同時，終於宣佈自 2014 年起實施的資產購買計畫（APP）將於本月起停止收購更多債券，這也便意味著歐版 “量化寬鬆（QE）” 完成了其歷史使命，強力貨幣寬鬆措施也將就此宣告淡出。

這一行動完全在投資者的預料之中，因此在歐洲央行決議宣佈之初，匯市行情並無太大波動，因為，雖然歐洲央行借此停止了資產負債表擴容，但是到期的債券本金仍將被重新投入債市 “再投資”，這便意味著其步美聯儲之後塵開始“縮表” 的時限仍舊是遙遙無期，而歐洲央行決議也未正面提及會從何時開始加息進入真正的貨幣政策緊縮週期。因此，歐元匯價在隔夜大漲後，並未因此得到進一步提振。

而恰恰相反，此後歐洲央行行長德拉基的講話卻給看多歐元走勢前景的投資者潑了一盆涼水。

經濟穩匯率自然就穩

當前國內外形勢依舊複雜多變，人民幣匯率仍面臨不少不確定因素的影響，並不具備持續升值的基礎。

外匯交易員就表示，近期銀行自營交易降溫，但客盤逢低購匯的特徵仍較為明顯，抑制人民幣升值。不過，4 月以來，匯價調整已有一定幅度，外匯逆週期調節也在發力，加上外部環境出現些許改善，人民幣出現大幅貶值的風險下降。最近，中金公司做的一期市場調查顯示，機構投資者看空人民幣的比例下降，看多人民幣的比例上升，市場情緒出現積極變化。

總的來看，近期尤其是年底前，人民幣兌美元匯率可能難升亦難貶，大概率將圍繞 6.9 元一線雙向波動，出現單邊走勢的可能性不大。未來仍需密切關注外部風險因素的變化，包括貿易形勢及美聯儲貨幣政策操作。從更長時間來看，人民幣匯率走勢終將回歸經濟基本面，經濟穩了，匯率自然就穩了。